Ao nível do seu lançamento, está a ser uma sensação nas bilheteiras dos EUA e sabe-se que tem muitos admiradores em Hollywood, sendo um dos favoritos às nomeações em várias categorias dos Óscares.

Quem também está a ser reconhecido é Antonio Banderas, eleito o Melhor Ator por "Dor e Glória", enquanto Jennifer Lopez confirmou o estatuto como uma das secundárias favoritas da temporada com "Ousadas e Golpistas".

Mary Kay Place foi eleita sem contestação a Melhor Atriz pela produção independente "Diane" e Song Kang Ho foi distinguido como secundário por "Parasitas".

"O Irlandês" e Martin Scorsese ficaram em segundo lugar nas votações dos críticos de Los Angeles, que fizeram as suas escolhas no domingo ao longo de várias horas de deliberações e anunciam sempre os que ficaram em segundo lugar.

Lista de prémios

Melhor Filme

PARASITAS

Segundo lugar: "O Irlandês"

Melhor Realização

Joon-ho Bong ("Parasitas")

Segundo lugar: Martin Scorsese ("O Irlandês")

Melhor Ator

Antonio Banderas ("Dor e Glória")

Segundo lugar: Adam Driver ("Marriage Story")

Melhor Atriz

Mary Kay Place ("Diane")

Melhor Ator Secundário

Song Kang Ho ("Parasitas")

Segundo lugar: Joe Pesci ("O Irlandês")

Melhor Atriz Secundária

Jennifer Lopez ("Ousadas e Golpistas")

Segundo lugar: Zhao Shuzhen ("A Despedida")

Melhor Argumento

"Marriage Story"

Melhor Animação

"J'ai perdu mon corps"

Segundo lugar: "Toy Story 4"

Melhor Filme Estrangeiro

"Dor e Glória" (Espanha)

Segundo lugar: "Portrait de la jeune fille en feu" (França)

Melhor Documentário

"American Factory"

Segundo lugar: "Apollo 11"

Melhor Montagem

"Apollo 11"

Segundo lugar: "Uncut Gems"

Melhor Design de Produção

"Era Uma Vez... em Hollywood"

Segundo lugar: "Parasitas"

Melhor Banda Sonora

"J'ai perdu mon corps"

Segundo lugar: "1917"

Melhor Fotografia"

"Portrait de la jeune fille en feu" e "Atlantis", ambas de Claire Mathon

Segundo lugar: "If Beale Street Could Talk"

Prémio Experimental Douglas Edwards

"The Giverny Document"

Prémio Nova Geração

Joe Talbot, Jimmie Falls e Jonathan Majors por "The Last Black Man In San Francisco"

Prémio de carreira

A comediante Elaine May