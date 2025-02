“Mickey 17” chega aos cinemas portugueses já a 6 de março, onde Bong Joon-ho cruza ficção científica, comédia e romance.

Ao longo da sua carreira, o aclamado vencedor dos Óscares por "Parasitas" tem passado por vários géneros e este mês, foi anunciado que está a trabalhar noutra experiência nova, um filme de animação.

Mas há um género que nunca vai tentar: o musical.

Sempre acompanhado pela tradutora Sharon Choi, que se tornou conhecida durante a temporada de prémios de "Parasitas", o realizador disse a Stephen Colbert na terça-feira à noite: "Tenho muito respeito pelos musicais. Gosto especialmente do 'Jesus Cristo Superstar'. Adoro o 'All That Jazz', do Bob Fosse. Mas nunca poderei fazer um musical".

E justificou, perante a risada geral: "Não suporto assim que começam a cantar".

E acrescentou: "Porque vemos as personagens a falar normalmente e, de repente, começam [a cantar] 'Tonight...' [de "West Side Story"]...".

"Não consigo aguentar. Não posso fazer um musical", disse.

VEJA O MOMENTO.