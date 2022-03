O momento gelou a sala no Dolby Theatre e deixou os espectadores em casa confusos. Durante a cerimónia, Chris Rock subiu a palco para entregar o Óscar de Melhor Longa-Metragem Documental e, entre várias outras passagens de humor, fez uma piada sobre "mal poder esperar por ver Jada Pinkett Smith fazer 'G.I. Jane 2', já que agora tem o cabelo rapado".

Will Smith não gostou do momento, subiu ao palco, esbofeteou Chris Rock e regressou depois para o seu lugar a vociferar palavrões e a gritar "mantém a ***** do nome da minha mulher longe da tua boca".

Veja o momento no vídeo abaixo:

Numa cerimónia em que tudo é planeado ao detalhe, os presentes no local e quem assistia em casa começaram por achar tratar-se de uma brincadeira encenada, mas rapidamente ficou claro que o momento tinha sido genuíno e que tinha mesmo sido uma espécie de rixa e não uma rábula.

A atriz Jada Pinkett Smith, mulher de Will Smith, sofre de alopecia, uma condição que causa repentina perda de cabelo, e é por esse motivo que tem o cabelo rapado.

A seguir ao momento tenso, Diddy subiu ao palco para apresentar a homenagem aos 50 anos de "O Padrinho" e disse "Will e Chris, vamos resolver isto como família. Por agora, vamos prosseguir com amor".

Durante o intervalo seguinte, a publicista de Will Smith foi até junto do ator para discutir a altercação com ele, de acordo com a Variety. Também o ator Denzel Washington terá falado com Will Smith a sós durante a pausa na cerimónia.

Mais à frente na cerimónia, ao vencer o Óscar de Melhor Ator por "King Richard: Para Além do Jogo", Will Smith referiu indiretamente o momento de tensão com Chris Rock por algumas vezes no seu discurso.

O ator começou o discurso dizendo "o Richard Williams era um defensor feroz da sua família", numa aparente alusão ao incidente. "Nesta indússtria temos de estar habituados a ter pessoas a desrespeitarem-te e sorrir perante isso", acrescentou.

No meio do discurso e sem referir diretamente o momento com Chris Rock, Will Smith acabou por pedir desculpa: "Quero pedir desculpa à Academia e aos meus colegas nomeados. O amor faz-nos fazer coisas loucas". E terminou dizendo "espero que a Academia volte a convidar-me".

Esta também não foi a primeira vez que Chris Rock fez uma piada mais "arriscada" sobre Jada Pinkett Smith. Na cerimónia de, Rock gozou com os protestos conta os #oscarssowhite e disse "a Jada a boicotar os Óscares é como eu boicotar as cuecas da Rihanna. Não fui convidado".