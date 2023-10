O primeiro argumentista de "Os Vingadores" falou pela primeira vez sobre o que lhe aconteceu durante a produção do ambicioso filme da Marvel.

Formalmente, o filme de 2012 foi escrito e realizado por Joss Whedon, o criador das séries "Buffy" e "Angel" (e que faria depois "Liga da Justiça" para a DC), com Zak Penn a partilhar com ele o crédito da "história".

Com um percurso de altos e baixos no género (escreveu "Elektra", "X-Men: O Confronto Final" e "O Incrível Hulk"), Penn trabalhou vários anos em "Os Vingadores" antes da contratação d e Whedon em 2010.

"Ouvi dizer que ele mesmo iria reescrever o argumento. Nem quis encontrar-se comigo, o que, já agora, éu contacto sempre o argumentista que estou a substituir. Sinto que é uma cortesia", diz o argumentista para o novo livro "MCU: The Reign of Marvel Studios", citado pelo ComicBookMovie.

Os dois conheciam-se há muitos anos e licenciaram-se pela mesma universidade, pelo que, partindo do princípio que Whedon se sentia desconfortável com a situação, Penn decidiu tomar a iniciativa de contactá-lo.

Mas a resposta foi surpreendente: "Ele disse-me 'Não é desconfortável para mim. Vou substituir-te'. Tornou-se bastante claro que ele não tinha qualquer interesse em, de alguma forma, envolver-me no filme".

Apesar da frustração, Penn ficou a pensar principalmente em como dar a notícia aos filhos, que cresceram com o pai a trabalhar em "Os Vingadores" e disseram aos seus amigos.

Recordando-se de ter dito a Whedon "'O que vai acontecer quando os seus amigos ficarem do tipo 'O teu pai não trabalhou em 'Os Vingadores'?", a arrogância da resposta foi desconcertante: '"O que vai acontecer quando os meus filhos pensarem que escreveste metade da história?'"

E Penn conclui: "Acho que ele é um parvalhão. Acho que é uma pessoa má e foi realmente surpreendente. Lembrem-se, o meu bónus baseia-se no crédito. Literalmente, milhões e milhões de dólares, o que não é o problema aqui, mas simplesmente saíram do meu bolso e foram para o do Joss".

Desde essa altura, Penn escreveu os argumentos de "Ready Player One" e "Free Guy", além da série "Alphas".

Por sua vez, Whedon não tem projetos em Hollywood desde que foi acusado há três anos de comportamentos abusivos a nível profissional e pessoal em produções como "Buffy" e "Liga da Justiça".