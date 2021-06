Quando está quase a chegar o filme que será o adeus definitivo como Viúva Negra, Scarlett Johansson queixou-se da sua entrada no Universo Cinematográfico Marvel em 2010.

"Vou fazer 35 anos, sou mãe e a minha vida é diferente. Obviamente, passaram dez anos e aconteceram coisas, tenho uma compreensão muito diferente e mais evoluída de mim mesma", comentou numa entrevista que deu durante a rodagem e divulgada recentemente pelo Collider.

"Olha-se para o 'Homem de Ferro 2' e embora seja sido realmente muito divertido e tivesse muitos grandes momentos, a personagem é tão sexualizada. Realmente falada como se fosse um pedaço de algo, como uma posse [...] E até o Tony [Stark] a certa altura se refere a ela como algo do género", recordou.

Na memória da atriz está o momento em que a personagem de Robert Downey Jr. vê a Viúva Negra pela primeira vez e diz "quero um pouco".

"Talvez naquela época isso fosse recebido como um elogio. [...] Porque a minha forma de pensar era diferente. Talvez até a minha própria autoestima fosse provavelmente medida em relação a esse tipo de comentário ou, tal como muitas jovens mulheres, você descobre e percebe o seu próprio valor", acrescentou.

"Agora está a mudar. Agora as pessoas, as jovens raparigas, estão a receber uma mensagem muito mais positiva, mas tem sido incrível fazer parte dessa mudança e ser capaz de sair do outro lado e fazer parte daquela velha história, mas também do progresso. Evoluir.", concluiu.

"Viúva Negra" chega aos cinemas a 8 de julho e um dia mais tarde ao Disney+, com um custo adicional.