Há mais em comum do que o Universo Cinematográfico Marvel: Michael Douglas apanhou uma grande surpresa ao descobrir que é um parente afastado de Scarlett Johansson.

A revelação surgiu no mais recente episódio do "Finding Your Roots", um conhecido programa do canal PBS apresentado pelo historiador Henry Louis Gates Jr. que mergulha nas árvores genealógicas dos seus famosos convidados e muitas vezes descobre segredos inesperados.

Uma tradição no final de cada programa é mostrar o resultado da comparação do ADN do atual convidado com o de outros que já participaram.

Douglas, de 79 anos, riu e disse "Estão a gozar' ao ver uma uma fotografia de Scarlett Johansson, de 39, quando estava a folhear o gigantesco livro com a sua árvore genealógica.

O anfitrião confirmou que "a sua prima de ADN é a atriz Scarlett Johansson", o que Douglas disse ser "incrível".

Os dois partilham "trechos idênticos de ADN em quatro cromossomas diferentes", todos do lado materno da atriz, “que remontam às comunidades judaicas na Europa Oriental”.

"É incrível. Estou ansioso para ver a Scarlett da próxima vez", reagiu o ator, filho da lenda do cinema Kirk Douglas, que se chamava realmente Issur Danielovitch e cujos pais eram emigrantes judeus da atual atual Bielorrússia.

VEJA O MOMENTO.