Sessões online e um drive-in são as novidades da oitava edição do Periferias – Festival Internacional de Cinema de Marvão e Valencia de Alcántara (Espanha), que se realiza a partir de hoje (6) e até terça-feira.

O festival, que abre com o filme “O que arde”, do realizador galego Oliver Laxe, conta com uma programação de cerca de 20 películas, que serão apresentadas numa dezena de locais nas localidades portuguesas de Marvão, Santo António das Areias, Beirã, Ammaia, Olhos de Água e Fronteira de Galegos e nas espanholas de Carbajo, Zarza La Mayor, Cedillo e Malpartida de Cáceres.

De acordo com os promotores, o evento mantém a aposta na “divulgação do cinema de autor” junto das populações da região em “sessões noturnas, maioritariamente realizadas ao ar livre, continuando a promover temas relacionados com o ambiente, direitos humanos, arte e cultura”.