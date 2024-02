Uma piada em "Mean Girls" que deixou Lindsay Lohan 'muito magoada e desiludida' vai desaparecer para sempre pois foi cortada da versão digital, confirmou a revista Variety.

A participação simbólica da protagonista de "Giras e Terríveis" (2004) foi uma surpresa para os espectadores que foram aos cinemas em janeiro ver a adaptação do musical da Broadway inspirada pelo filme.

Mas a atriz teve uma surpresa mais desagradável depois de aparecer muito sorridente na antestreia em Nova Iorque a 8 de janeiro com o novo elenco e ao lado de Tina Fey, que escreveu os argumentos dos dois filmes: numa das novas cenas, Megan Thee Stallion, a fazer de si própria, dá o seu apoio à personagem Cady Heron (Angourie Rice) ao dizer “We are going back red. Y2K fire crotch is back” ["Vamos voltar vermelhas. A virilha do fogo Y2K está de volta", em versão literal].

Lindsay Lohan interpretou o diálogo como uma piada às suas custas: em 2006, ficou muito famoso um vídeo onde o herdeiro milionário Brandon Davis se referiu de forma depreciativa à atriz como "virilha de fogo".

Rapidamente, uma fonte diz que a reação foi de "surpresa", mas o desconforto foi assumido publicamente pela representante da atriz num comunicado enviado à imprensa dos EUA após o fim de semana de estreia: “A Lindsay ficou muito magoada e desiludida pela referência no filme”.

Na versão digital atualizada disponível na Amazon Prime Video, Megan Thee Stallion diz “We are going back red" e o plano corta para a mostrar a rir.