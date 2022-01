As primeiras notícias sobre o sonho de Guillermo del Toro vêm de 2008, mas está quase a chegar ao fim a espera para descobrir a sua versão sombria do clássico da literatura infanto-juvenil "As Aventuras de Pinóquio".

A Netflix divulgou esta segunda-feira um primeiro teaser de "Pinóquio de Guillermo del Toro" com Ewan McGregor a dar voz ao Grilo Falante e a anunciar o lançamento em dezembro.

Além da versão original, também está disponível a dobrada.

VEJA A VERSÃO ORIGINAL.



Ainda com as vozes de David Bradley (da série "A Guerra dos Tronos", como Gepetto), Gregory Mann (Pinóquio), Tilda Swinton, Christoph Waltz, Ron Perlman, Cate Blanchett, Finn Wolfhard, John Turturro ou Tim Blake Nelson, a nova versão terá como pano de fundo a Itália e a ascensão do Fascismo e do poder de Benito Mussolini nos anos 1930 e será uma animação em "stop motion" (técnica que recorre a volumes) e um musical.

O filme é co-realizado por Mark Gustafson, com grande experiência em "stop motion", nomeadamente no grande marco do género que é "O Fantástico Senhor Raposo" (2009).

Após ganhar os Óscares com "A Forma da Água" (2017) e lançar para os cinemas "Nightmare Alley - Beco das Almas Perdidas" (chega a Portugal esta quinta-feira), este será o primeiro filme do realizador mexicano para a Netflix, consolidando uma relação que já passa pela série "Caçadores de Trolls" e outras produções.

“Não houve nenhum tipo de arte na minha vida e na minha carreira que me tivesse influenciado tanto como a animação, e nunca tive uma ligação pessoal com nenhuma personagem na história tal como tenho com Pinóquio. Na nossa história, Pinóquio é uma alma inocente com um pai desinteressado, que se perde num mundo que não consegue compreender. Embarca numa aventura extraordinária que o faz perceber o pai e o mundo. Desde que me lembro que sempre quis fazer este filme. Depois da experiência incrível que tivemos com 'Os Caçadores de Trolls', estou muito grato que a talentosa equipa da Netflix me esteja a dar a oportunidade de uma vida para apresentar a minha versão desta marioneta que se torna num rapaz ao mundo inteiro.”, referia Guillermo del Toro no comunicado a anunciar oficialmente o projeto em outubro de 2018.