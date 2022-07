´No outono vão chegar dois filmes de animação muito diferentes inspirados pelo clássico da literatura infanto-juvenil "As Aventuras de Pinóquio", de Carlo Collodi.

A primeira será a versão de Robert Zemeckis com Tom Hanks, em setembro no Disney+, seguindo-se "Pinóquio de Guillermo del Toro", em dezembro na Netflix, com um novo trailer lançado na quarta-feira.

A concretização de um sonho antigo do realizador mexicano vencedor dos Óscares com "A Forma da Água" continua a ser a história continua a ser a da marioneta de madeira que é trazida à vida para consertar o coração de Gepeto, mas a história das travessuras de Pinóquio, mas é sombriamente reimaginada na Itália durante a ascensão do Fascismo e do poder de Benito Mussolini nos anos 1930.

Com Ewan McGregor a dar voz ao Grilo Falante e ainda as vozes de David Bradley (da série "A Guerra dos Tronos", como Gepetto), Gregory Mann (Pinóquio), Tilda Swinton, Christoph Waltz, Ron Perlman, Cate Blanchett, Finn Wolfhard, John Turturro ou Tim Blake Nelson, esta versão será uma animação em "stop motion" (técnica que recorre a volumes) e um musical.

Como co-realizador surge Mark Gustafson, com grande experiência em "stop motion", nomeadamente no grande marco do género que é "O Fantástico Senhor Raposo" (2009).

TRAILER DOBRADO.