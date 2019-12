Além de muitos outros ativos, a Disney comprou desde 2004 Os Marretas, Pixar, Marvel, Lucasfilm ("Star Wars" e "Indiana Jones") e finalmente o grande estúdio 20th Century Fox (e com isso, além do catálogo de cinema, muita televisão, incluindo uma série chamada "Os Simpsons").

Os analistas dedicados aos grandes negócios do mundo do entretenimento acreditam que é uma questão de tempo até que o estúdio queira fazer outra compra importante para alimentar o seu império de conteúdos, principalmente agora que entrou no negócio do streaming.

Por isso não passou despercebida a resposta à revista Time do grande maestro da revolução Disney, o CEO Bob Iger, quando lhe foi pedido para escolher que grande saga gostaria de ter entre "Harry Potter", "O Senhor dos Anéis" e "James Bond".