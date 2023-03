A Disney a a Pixar apresentaram esta terça-feira um novo trailer de "Elemental" e anunciaram que será visto nos cinemas com uma curta-metragem com as personagens de "Up - Altamente!".

Grande lançamento da Pixar para este verão, o 27.º filme de animação do emblemático estúdio passa-se na Cidade Elemento, "onde os moradores de fogo, água, terra e ar vivem em conjunto".

inspirado pelas experiências do realizador Peter Sohn (um veterano com muitos anos na Pixar) como filho de imigrantes da Coreia, a história apresenta Chispa, uma jovem perspicaz e impetuosa de "fogo", cuja amizade com Nilo, um rapaz divertido, sentimental e descontraído da "água", desafia as suas crenças sobre o mundo em que vivem.

TRAILER LEGENDADO.



TRAILER DOBRADO.



A acompanhar a estreia nos cinemas a 13 de julho, Disney e Pixar revelaram que as sessões de "Elemental" vão incluir "Carl's Date", uma "sequela" em forma de curta-metragem de "Up - Altamente" (2009).

A Pixar retoma uma tradição que não acontecia desde "The Incredibles 2" em 2018, quando apresentou "Bao", que viria a ganhar o Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação em 2019.

Realizada por Bob Peterson, que co-escreveu e co-realizou o filme de 2009, a nova história mostra o cão Dug a ajudar um Carl relutante em avançar para o primeiro encontro após a morte da esposa.