Não há sinal no planeta Arrakis: tal como faz Christopher Nolan, Denis Villeneuve confirmou recentemente que os telemóveis estão completamente banidos durante a rodagem dos seus filmes.

Para o cineasta canadiano responsável pela saga "Dune", os dispositivos móveis são "viciantes" e vai mais longe, dizendo que está "muito tentado" a "desligar-se" completamente.

Mas os telemóveis já não podem estar presentes nos dias da rodagem.

“O cinema é um ato de presença. Quando um pintor pinta, ele tem que estar absolutamente focado na cor que está a colocar na tela. O mesmo acontece com o dançarino quando faz um gesto”, explicou o cineasta canadiano ao jornal Los Angeles Times.

E continuou: “Com um cineasta, tem de se fazer isso com uma equipa, e todos têm de concentrar-se e estar completamente presentes, ouvindo-se uns aos outros, relacionando-se uns com os outros. Portanto, os telemóveis também estão proibidos no meu set, desde o primeiro dia. Quando se diz 'Corta', não queremos que alguém vá ao telefone conferir o seu Facebook.”

Villeneuve também exprimiu o seu desconforto sobre como “os seres humanos estão agora a ser governados por algoritmos".

"Comportamo-nos como circuitos de Inteligência Artificial. São binárias toscas as formas como vemos o mundo. Em alguns aspetos, estamos a desligar-nos e a sociedade está a desmoronar-se. É assustador”, disse.

Mas o cineasta desculpou-se quando o jornalista que o entrevistava notou que estava a dar a opinião... ao mesmo tempo que conferia o seu telefone.

"Sou como qualquer pessoa. Há algo de viciante no facto de se poder ter acesso a qualquer informação, qualquer música, qualquer livro. É compulsivo. É como uma droga. Estou muito tentado a desligar-se. Seria refrescante", resumiu.