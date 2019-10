No entanto, a resposta sobre o que pensava de palavras como “posteridade”, “legado”, “marca” e “memória”, a propósito da carreira, deixa subtendida a despreocupação com o que as pessoas vão pensar de si após morrer.

"Não me interessa o meu legado, não me interessa o que farão com os meus filmes quando já não estiver, podem atirá-los ao mar. Uma vez que estamos mortos, estamos mortos. Acabou-se. Acha que, quando tiver fechado os olhos, me importarei se as pessoas vêem os meus filmes ou não?", esclareceu.

"Sei que há pessoas que realmente se importam com a posteridade. Não quero saber. E tenho a certaza que o mesmo acontecia com Shakespeare", acrescentou.

Prestes a terminar a rodagem de novo projeto ("Rifkin’s Festival"), Woody Allen insiste que irá continuar: "Nunca fico entediado! Faço os filmes porque há pessoas que pagam por eles, que financiam. E sempre que houver gente disposta a financiar-me, farei filmes. E quando me disserem que são terríveis e que já não me financiarão, dedicar-me-ei a escrever só peças de teatro. E se não der certo, escreverei livros."