Mesmo num continente dominado pelo Campeonato Europeu de Futebol, Portugal será um dos últimos países a ver "Divertida-Mente 2 (Inside Out 2)": a estreia portuguesa no dia 11 é uma das mais tardias do mundo.

Na Alemanha, o país organizador do Euro 2024, a estreia da animação da Pixar foi logo a 12 de junho, dois dias antes dos EUA e Reino Unido. No dia 19, foi a vez de Espanha, França e Itália, numa altura em que o filme já estava em exibição em dezenas de países da América Latina, Médio Oriente e Ásia.

De facto, entre os principais mercados, os espectadores portugueses só ficam a ganhar aos dos Países Baixos e Suécia (17 de julho) e Japão (1 de agosto).

Numa época de estreias quase em simultâneo a nível mundial, uma raridade: "Divertida-Mente 2 (Inside Out 2)" chegará às salas portuguesas já consagrado como um dos maiores sucessos de bilheteira de sempre.

Foi a animação a chegar mais depressa aos mil milhões de receitas nas bilheteiras mundiais e até 2 de julho, 22 dias de exibição, já arrecadou 1,074 mil milhões (990 milhões de euros), sendo de longe o filme mais rentável de 2024, ultrapassando finalmente os 712 milhões conquistados por "Dune: Parte Dois" (não obstante, a super produção de Denis Villeneuve continua a ser o maior sucesso de um filme em imagem real, estatuto que se prevê vir a perder apenas após a estreia de "Deadpool & Wolverine" no final de julho).

Também já é o 35.º maior sucesso de sempre nas bilheteiras e a sétima animação, com potencial para continuar a subir: o ranking do género é liderado, de forma controversa, por ser animação fotorrealista, por "O Rei Leão" (2019), com 1,65 mil milhões.

Nos cinemas americanos, onde as últimas receitas oficiais de bilheteira são de 496,5 milhões até 3 de julho, já é o quarto maior sucesso de sempre, tendo à sua frente a mesma versão de "O Rei Leão" (543 milhões), "Super Mario Bros.: O Filme" (574) e "The Incredibles 2" (608).

Há muito mais tempo tinham ficado pelo caminho os resultados de bilheteira do primeiro "Divertida-Mente": 356,9 milhões nos EUA e 858,8 a nível mundial em 2015.

Note-se que as receitas destes tops não são ajustadas à inflação: por exemplo, num cálculo aproximado, os 858,8 milhões do primeiro filme correspondem a 1,137 mil milhões em 2024.

De facto, integrando a inflação, "Branca de Neve e os Sete Anões" (1937), da Disney, continua a ser o maior sucesso de sempre do cinema de animação.

