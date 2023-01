Os prémios do programa Cinetendinha (SIC Radical), organizada e apresentada pelo crítico e jornalista Rui Pedro Tendinha, com o município de Loulé e o Loulé Film Office, foram entregues este sábado no Cineteatro Louletano, em Loulé.

A Academia Cinetendinha, composta por críticos, atores, cineastas e programadores, distinguiu "Alma Viva", de Cristèle Alves Meira, o melhor filme nacional. Foi mais uma distinção para uma obra que continua a somar prémios e foi a candidatura portuguesa à categoria de Melhor Filme Internacional dos Óscares.

Na terceira edição dos prémios, Ana Padrão, uma das atrizes de "Alma Viva", venceu na categoria de melhor interpretação, sucedendo assim a Anabela Moreira.

Albano Jerónimo bateu a concorrência com o seu papel em "Restos do Vento", de Tiago Guedes.

O prémio de Melhor Filme Internacional foi para "Os Fabelmans", o filme biográfico de Steven Spielberg. A claquete de Madeira irá ser entregue ao cineasta pela NOS Audiovisuais, a distribuidora em Portugal.

Já o prémio Tributo foi entregue pelo Presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vitor Aleixo, a Virgílio Castelo, ator que já foi dirigido por cineastas como Artur Ribeiro, Joaquim Leitão ou João Botelho.

Quanto ao prémio Futura, incentivo a um talento emergente pela Loulé Film Office, a contemplada foi Iris Cayatte, atriz que tem sido uma das grandes revelações do cinema português.

Ttransmitida em direto no SAPO Mag e no SAPO, a cerimónia poderá ser acompanhada em diferido na SIC Radical a 3 de fevereiro.