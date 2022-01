A segunda gala dos prémios Cinetendinha vai decorrer no sábado, dia 22 de janeiro, no Cineteatro Louletano, em Loulé, a partir das 17h00.

Organizada pelo crítico e jornalista Rui Pedro Tendinha com o município de Loulé e o Loulé Film Office, o evento será transmitido em direto no SAPO Mag e no SAPO (e a SIC Radical irá posteriormente transmitir um compacto).

Integrada na Algarve Film Week, toda ela em Loulé, a cerimónia vai premiar o melhor filme internacional, melhor ator nacional, melhor atriz nacional, melhor elenco nacional e melhor filme nacional, escolhidos pela Academia Cintendinha, que integra críticos, atores, produtores, realizadores e profissionais ligados ao setor.

Catarina Wallenstein será agraciada como o prémio Talento Futuro, destinado a celebrar os talentos que se destacam em cinema nestes dias.

Sucedendo a Vítor Norte, o segundo prémio carreira Cinetendinha será recebido por Joaquim de Almeida, que talvez anuncie em primeira mão em palco o nome do grande projeto internacional para o qual foi recentemente convidado.

Estão confirmadas as presenças dos vencedores e as presenças de Tiago Aldeia, Sílvia Rizzo ou Fernando Alvim para entregar os prémios.

Rui Pedro Tendinha promete que será uma cerimónia anti-gala: “será sobretudo uma forma descontraída de celebrar um ano cinematográfico repleto de qualidade mesmo com todas as contrariedades trazidas por uma pandemia que está a mudar os nossos hábitos. Agradeço à Loulé Film Office por esta manifestação de anti 'cancel culture' que só mostra que o cinema tem de continuar sempre a ser celebrado”.

Siga a emissão em direto no SAPO, no sábado, 22 de janeiro, a partir das 17h00.