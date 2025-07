Com estreia marcada para 24 de julho nos cinemas, "O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" será a introdução no Universo Cinematográfico Marvel (MCU, pela sigla original) daquela que é conhecida como a "Primeira Família da Marvel": Reed Richards/Senhor Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm/Mulher Invisível (Vanessa Kirby), Ben Grimm/O Coisa (Ebon Moss-Bachrach, o Richie Jerimovich da série "The Bear") e Johnny Storm/Tocha Humana (Joseph Quinn, da série "Stranger Things" e "Gladiador II").

Antes do filme, o 37.º do MCU, haverá a passadeira vermelha da antestreia mundial em Los Angeles, um acontecimento que os fãs poderão testemunhar: o Disney+ fará a transmissão em direto, uma estreia absoluta na plataforma para este tipo específico de eventos, como se fosse uma cerimónia de prémios.

"Os subscritores do Disney+ terão acesso exclusivo à chegada das celebridades, entrevistas com o elenco e surpresas especiais, incluindo uma antevisão especial do filme antes da estreia nos cinemas", destaca o comunicado oficial.

Além do elenco principal de "O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", vão passar pelo Dorothy Chandler Pavilion (uma das antigas casas da cerimónia dos Óscares), os atores Julia Garner, Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne e Sarah Niles, o realizador Matt Shakman, o produtor e presidente da Marvel Studios Kevin Feige, os produtores executivos Louis D'Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis, e o compositor Michael Giacchino, além de outros talentos.

A transmissão em direto de Los Angeles arranca quando forem em Lisboa duas da manhã, na terça-feira, 22 de julho. A repetição completa ficará disponível em streaming após o evento.

