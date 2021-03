Na segunda-feira à noite (29), Seth Rogen teve de voltar a esclarecer o que aconteceu com Emma Watson quando trabalharam juntos no filme "Isto é o Fim!".

Na comédia de 2013, seis celebridades ficavam presas na casa de James Franco na sequência de um apocalipse que devastava a cidade de Los Angeles.

Numa entrevista à edição britânica da revista GQ, o ator parecia confirmar o rumor antigo de que Emma Watson tinha abandonado a rodagem porque não queria fazer uma cena controversa que envolvia canibalismo, piadas sobre violação e aparecia Channing Tatum como o escravo sexual vestido de couro de Danny McBride.

Na primeira versão do que aconteceu, Seth Rogen disse: "Não olho para trás e fico a pensar 'Como é que ela se atreveu a fazer isso?' Às vezes quando se lê uma coisa e se passa à prática, não parece o que se pensou que seria. Não foi tipo um fim terrível da nossa relação. Ela voltou no dia a seguir para dizer adeus. Ela ajudou a promover o filme. Não há ressentimentos e não podia estar mais feliz com o resultado do filme".

Rogen acrescentava que as objeções da atriz não eram descabidas e a cena ficou melhor com as alterações.

Perante o impacto viral destas declarações, os dois atores conversaram e Rogen fez novo esclarecimento sobre o que aconteceu.

"Quero corrigir uma história que emergiu de uma entrevista recente que dei. Dá uma ideia errada do que realmente aconteceu. A Emma Watson 'não abandonou a rodagem' e é mau que a perceção é que o tenha feito. A cena não é a que estava originalmente no argumento, estava a ser improvisada, mudou drasticamente e não era o que ela tinha concordado. A narrativa de que ela não foi de alguma forma graciosa ou profissional é uma treta completa", escreveu nas redes sociais.

"Sem dúvida que deveria ter comunicado melhor e como não o fiz, ela foi colocada numa posição desconfortável. Ela e eu conversámos esta noite; no geral, foi uma má situação e deve ter sido difícil para ela dizer alguma coisa e estou muito feliz e impressionado com o que ela fez. Concordámos juntos sobre ela não estar na cena", acrescentou.

A mensagem termina como outros comunicados de Hollywood: a recordar a alegria por terem trabalhado juntos, o desejo de voltar a repetir se a oportunidade se proporcionar e um pedido de desculpas pelo mal entendido.

E para evitar mais confusões, o ator bloqueou as respostas dos seus fãs ao esclarecimento.