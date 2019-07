Ao partilhar a primeira imagem nas redes sociais há uns meses, Dwayne Johnson já avisara: "as coisas podem não ser o que parecem".

Esta segunda-feira percebeu-se o que queria dizer com o lançamento do trailer de "Jumanji: O Nível Seguinte".

"Jumanji: Bem-Vindos à Selva", sobre quatro adolescentes que iam parar a um jogo de vídeo e se tornavam avatares muito diferentes, foi um grande e inesperado sucesso no Natal de 2017.

Agora, Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan estão de volta para a sequela, que promete ser uma nova aventura e uma surpresa do "quem é quem": dentro do jogo há trocas de avatares para os atores exercitarem os músculos interpretativos, recriando os maneirismos de Danny DeVito e Danny Glover, que, juntamente com a presença de Awkwafina, são as grandes novidades no elenco.

Novamente com Jake Kasdan como realizador, "Jumanji: O Nível Seguinte" conta ainda com o regresso dos jovens Alex Wolff, Madison Iseman, Ser'Darius Blain e Morgan Turner, bem como Nick Jonas e Rhys Darby.

A estreia está marcada para 12 de dezembro.