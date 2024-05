Um pequeno espaço para exibição de filmes experimentais e independentes é inaugurado no sábado em Cantanhede, cidade do distrito de Coimbra que recebe aquele que é apresentado pelos promotores como o primeiro microcinema português.

Batizado Nahmetiq, o microcinema tem capacidade para 25 espetadores e fica instalado no ateliê do artista plástico Fernando Gaspar, corresponsável pelo projeto com Adélia Vasques e Henrique Vilão, artista multidisciplinar que assume a curadoria.

Evocando microcinemas famosos como o Spectacle Theater, que funciona desde 2010 em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, ou La Lumiére Collective, criado em 2016 em Montreal, no Canadá, Nahmetiq procura trazer para Portugal “a tradição que nasceu nos anos 1990 de contracorrente à distribuição de cinema em grande escala”.

Em comunicado, os promotores do projeto explicam que a intenção é programar “um lugar para o cinema experimental e independente” que se afirme à “margem dos circuitos e lógica da distribuição comercial de cinema em Portugal”.

“Sentimos muita vontade de trazer esta forma de exibição alternativa para Portugal, uma vez que se relaciona de uma forma muito profunda com as nossas práticas e interesses artísticos”, acrescentam.

Para Adélia Vasques, Fernando Gaspar e Henrique Vilão, o conceito de microcinema contém a possibilidade de “criação de uma plataforma para ideias e outras artes”, estimulando no espetador o pensamento crítico a partir dos filmes.

Entre as mais-valias que os três criadores de Nahmetiq encontram neste formato, está a "abordagem do-it-yourself [faça você mesmo]”, a gestão de “um orçamento inexistente ou diminuto”, o “sentido de missão virado para a comunidade local” e o exercício de “cinefilia partilhada”, com “exibição de obras raras e com propostas de linguagem alternativas”.

“No fundo, existe aqui uma espécie de ligação entre o espírito e o legado de espaços como o Filmmakers Cinematheque, de Jonas Mekas, ou a Factory, de Andy Warhol”, realçam.

Na estreia, Nahmetiq abre portas no sábado às 17h00, para a exibição dos filmes “Paint on Paint # 1-8” e “Anima #1”, de Vasco Diogo, realizador português de cinema experimental que estará presente na inauguração.

O novo espaço cultural terá programação regular, com entradas gratuitas e reservas pela plataforma ‘online’ Instagram (@nahmetiq) ou email nahmetiq@gmail.com.