O projeto cinematográfico "Hera", da realizadora portuguesa Catarina Mourão, foi selecionado para o mercado de coproduções do festival de cinema de Berlim, marcado para fevereiro, foi hoje anunciado.

O mercado de coproduções é um dos eventos paralelos ao festival de Berlim, está marcado de 18 a 22 de fevereiro e permite a produtores cinematográficos procurar financiamento e parceiros internacionais para os seus projetos.

Segundo o festival de Berlim, entre os 302 projetos submetidos este ano, foram escolhidos 17 de longas-metragens de ficção, entre os quais o de Catarina Mourão, com produção de O Som e a Fúria e identificado como "Hera".

Estes 17 projetos de longa-metragem de ficção têm uma previsão de orçamento que varia entre os 600.000 euros e os cinco milhões de euros.

"Hera" será a primeira longa-metragem de ficção de Catarina Mourão, já que a realizadora tem trabalhado sobretudo no território do documentário desde os anos 1990, em filmes como "A dama de Chandor" (1998), "O arquiteto e a cidade velha" (2003), "Pelas sombras: Um filme com Lourdes Castro" (2010) ou "A toca do Lobo" (2015).

Segundo a produtora O Som e a Fúria, "Hera" conta com argumento coassinado por Catarina Mourão e João Rosas, apoio financeiro do Instituto do Cinema e Audiovisual e a rodagem está prevista para 2024.

No mercado de coproduções cinematográficas estão previstas mais de 1.500 reuniões e apresentações de projetos de produtores a profissionais do setor, como distribuidores, exibidores ou plataformas de 'streaming'.

O 73.º Festival de Cinema de Berlim decorrerá de 16 a 26 de fevereiro e a programação será anunciada no próximo dia 23.