"Bridgerton", série produzida por Shonda Rhimes (criadora de "Anatomia de Grey" ou "Como Defender Um Assassino"), estreou-se na Netflix no dia 25 de dezembro e rapidamente chegou ao top diário do serviço de streaming em vários países.

O fenómeno fez com que o protagonista Regè-Jean Page, que interpreta o cobiçado, rebelde e solteiro Duque de Hastings na produção inspirada nos livros "Os Bridgertons", subisse no ranking da casa de apostas britânica Ladbrokes para se tornar o sucessor de Daniel Craig como James Bond.

O ator de 31 anos subiu para quarto lugar e as suas probabilidades passaram de 40/1 antes do Natal para 5/1 ou seja, quem agora apostar uma libra em que ele será o próximo 007 só receberá seis caso isso se confirme (cinco de lucro) em vez de 41.

O próprio também alimentou a especulação nas redes sociais a 16 de dezembro com uma referência à forma como o agente secreto gosta do seu martini.

"Tom Hardy continua a ser o favorito, com James Norton próximo em segundo lugar, mas realmente está tudo em aberto na corrida para o 007 e Regé-Jean Page tem grandes hipóteses, se as probabilidades servem de alguma coisa", explicou um representante da Ladbrokes à publicação Variety.

No entanto, ficou também o alerta: estas subidas bruscas no ranking não são invulgares quando entram na equação séries de sucesso e já aconteceu com Cillian Murphy no auge de "Peaky Blinders", Richard Madden com "Bodyguard" (o sucesso do verão de 2018 reforçou a visibilidade para a Marvel o escolher em maio de 2019 para ser Ikaris em "Eternals") e Paul Mescal após "Normal People".

O representante da Ladbroke destaca que o que fortalece a posição de Regé-Jean Page é que "um anúncio parece iminente [à volta] da substituição de Daniel Craig, pelo que o momento do sucesso de ‘Bridgerton” pode muito bem ter funcionado a seu favor".

A despedida de Daniel Craig como James Bond acontecerá com "007: Sem Tempo Para Morrer", atualmente previsto para chegar aos cinemas em abril de 2021 após vários adiamentos por causa da pandemia.