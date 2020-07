A estrela da série "Outlander" ficou à frente da mais recente sondagem para ser o próximo James Bond.

Há vários anos que se especula sobre quem será o sucessor de Daniel Craig, que se despede do papel do agente secreto com licença para matar com o quinto filme, "007: Sem Tempo Para Morrer", previsto para chegar aos cinemas em novembro.

A lista de potenciais candidatos é vasta, mas com 30%, Sam Heughan lidera claramente as preferências dos britânicos na recente sondagem do Radio Times.

Curiosamente, durante uma entrevista virtual ao programa britânico "This Morning" há três semanas, o ator escocês de 40 anos recordou que fez testes antes de Daniel Craig ser escolhido em 2005 e gostaria de ter outra oportunidade.

A grande distância na sondagem ficaram outros nomes que circulam nas casas de apostas: em segundo lugar ficou Tom Hardy (14%), seguido por Henry Cavill (11%) e Idris Elba (10%).

A seguir e até ao décimo lugar nas preferências, o ranking torna-se mais indistinto: Tom Hiddleston (5%), Richard Madden (4%) e Michael Fassbender, Aidan Turner, Cillian Murphy e James Norton (todos com 3%)