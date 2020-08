Os homens que responderam ao inquérito preferem "Up - Altamente!", sobre um reformado que realizava o sonho da sua vida, prendendo milhares de balões à sua casa para voar à descoberta da América do Sul, descobrindo que também embarcou clandestinamente um explorador da natureza, super otimista e irritante, de apenas oito anos.

Na lista geral, a animação da Pixar de 2009 acabou por recolher 35% dos votos, batendo por um ponto a animação "O Rei Leão", de 1994.

Também 40% dos que responderam elegeram "Bare Necessities", da animação "O Livro da Selva" (1967), como a canção da Disney que os deixava mais felizes.

Em segundo lugar, ficaram empatadas com 29% "You’ve Got a Friend in Me", de "Toy Story" (1995), e "Hakuna Matata", de "O Rei Leão".

No entanto, a revista destaca aqui uma diferença geracional: os jovens até aos 24 anos elegeram "Hakuna Matata" e a seguir "You’re Welcome" e ""How Far I’ll Go", de "Vaiana" (2016).

"Mary Poppins" (a versão de 1964 com Julie Andrews) é o filme que deixa os leitores mais nostálgicos, seguido por dois filmes de 1993: "Mrs Doubtfire" ("Papá Para Sempre" em Portugal), com Robin Williams, e "Cool Runnings" ("Jamaica Abaixo de Zero"), sobre uma equipa de bobsleigh da Jamaica.