Sean Connery foi eleito o James Bond preferido dos britânicos, revelou o Radio Times.

Mais de 14 mil fãs britânicos participaram num torneio para decidir qual a melhor incarnação no cinema do agente secreto criado por Ian Fleming.

Se o primeiro lugar do ator escocês e primeiro 007 no cinema não surpreende, o mesmo já não se pode dizer da ausência do TOP 3 tanto de Roger Moore como de Daniel Craig, o atual "agente secreto".

Os atores foram colocados uns contra os outros em diferentes fases da pesquisa.