Kristen Stewart começou a trabalhar como atriz aos oito anos e ainda não tinha feito 12 quando chamou as atenções como a filha de Jodie Foster em "Sala de Pânico" em 2002. A partir daí nunca mais parou e já entrou em exatamente 46 filmes, incluindo cinco da saga "Twilight" (2008-2012) e duas curtas-metragens.

O mais recente nos 46 é o ainda inédito "Spencer", onde interpreta a Princesa Diana de Gales, um trabalho que quase todos apostam que a levará às cinco finalistas para os Óscares.

Seria a sua estreia na corrida às estatuetas douradas e a atriz garante que escolher papéis pode ser "completamente um jogo de azar".

"Provavelmente fiz cinco filmes realmente bons de 45 ou 50 filmes? Aqueles em que digo "Uau, aquele pessoa fez realmente um belo trabalho de cinema a baixo!", revelou em entrevista ao jornal britânico The Sunday Times [acesso pago].

Questionada sobre os que colocava entre os seus melhores, Kristen Stewart destacou os dois que fez com Olivier Assayas, "As Nuvens de Sils Maria" (2014), com o qual se tornou a primeira atriz norte-americana a ganhar o César, os "Óscares" franceses", e "Personal Shopper" (2016).

"Teria de ver a minha lista de créditos, mas eles são poucos e distantes entre si [no tempo]. O que não quer dizer que me arrependa da experiência. Apenas me arrependi de dizer sim a dois filmes e não por causa do resultado, mas porque não foi divertido. O pior é quando se está no meio de alguma coisa e se sabe não só que provavelmente vai ser um mau filme, mas todos nós nos estamos a preparar para o fim", explicou.

Mas a atriz recusou dizer quais eram os dois filmes que estão "atravessados".

"Não! Não só uma pessoa má - não vou atacar pessoas em público. Mas é como começar a namorar alguém e dizer ‘Uau! Não sei o que estamos a fazer. Mas quando se está no meio de um filme, não se pode simplesmente romper'", concluiu.

"Spencer" tem estreia prevista para 4 de novembro nos cinemas portugueses.