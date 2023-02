Quase 38 anos depois da estreia, o reencontro dos atores principais de "Regresso ao Futuro" continua a entusiasmar os fãs, tanto no respetivo evento como nas redes sociais.

Este fim de semana, Michael J. Fox (Marty McFly), Christopher Lloyd (Doc Brown), Lea Thompson (Lorraine Baines) e Thomas Wilson (Biff Tannen) juntaram-se na convenção Fan Expo Portland com a receção previsível: o último encontro a quatro tinha sido na Fan Expo Boston em agosto de 2018.

Entre todos, Lea Thompson foi a que se mostrou mais expansiva na comemoração do reencontro, publicando nas redes sociais várias fotografias e vídeos com Christopher Lloyd e Thomas Wilson, recordando com o segundo frases icónicas da saga.

A atriz também partilhou imagens com Jonathan Frakes, Brent Spiner e Gates McFadden, da série "Star Trek: Gerações" e "Star Trek: Picard".