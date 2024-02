Um YouTuber infiltrou-se na equipa de "Oppenheimer" em plano palco dos prémios BAFTA durante a entrega do Melhor Filme no domingo à noite.

A presença passou despercebida à seleta audiência da cerimónia na Royal Festival Hall, em Londres, mas não à organização, que o removeu assim que saiu do palco.

A organização dos "Óscares britânicos" disse esta segunda-feira que está a levar "muito a sério" a quebra de segurança num evento que teve a presença de William, o Príncipe de Gales.

Após Michael J. Fox anunciar o vencedor do Melhor Filme, o homem com um barrete subiu ao palco quando a produtora Emma Thomas pediu à equipa do filme para se juntar a ela e é visto nas imagens ao lado do realizador Christopher Nolan e do ator Cillian Murphy.

Isto não permitiu que fosse removido da cerimónia transmitida em diferido pela BBC. Não obstante, os BAFTA não partilharam o vídeo do prémio final nas suas redes sociais.

O MOMENTO NA BBC.

Conhecido por várias partidas do género que partilha a seguir nas redes sociais, o homem não está a ser deliberadamente identificado pela imprensa especializada.

"Um brincalhão das redes sociais foi removido pela segurança ontem à noite depois de se juntar aos vencedores do prémio final no palco – estamos a levar isto muito a sério e não queremos conceder-lhe qualquer publicidade fazendo mais comentários”, disse um porta-voz.