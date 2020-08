"Quase uma Rockstar" é uma das próximas novidades da Netflix. Protagonizado por Auli’i Cravalho, o filme estreia no serviço de streaming no final do mês, no dia 28 de agosto.

A nova produção da Netflix acompanha uma "adolescente otimista e talentosa que esconde um enorme segredo: não tem casa e vive num autocarro". "Amber Appleton (Auli’i Cravalho) permanece otimista, mesmo que a sua vida pessoal seja bem menos estável que o que aparenta ser. Enquanto aluna de liceu com talento para a música, Amber tenta conciliar o seu adorado clube de teatro na escola — gerido pelo Sr. Franks (Fred Armisen) — com um complicado horário de trabalho numa loja de donnuts, porque a sua azarada mãe solteira (Justina Machado) não consegue sustentá-las sozinha", explica o serviço de streaming.

"Também dedica algum tempo a um lar, onde presta cuidados e atenção à sua residente pessimista favorita (Carol Burnett). Quando surgem novos obstáculos que põem os seus sonhos em causa, Amber tem de aprender a contar com o apoio da família que escolheu para poder seguir em frente", acrescenta a Netflix.

Realizado por Brett Haley ("Fala-me de Um Dia Perfeito") e baseado em "Sorta Like a Rock Star", o romance de Matthew Quick, "Quase uma Rockstar" é uma história que "mostra como encontrar a esperança nos momentos mais negros". O filme é coprotagonizado por Rhenzy Feliz, Judy Reyes, Taylor Richardson, C.S. Lee, Anthony Jacques Jr. e Gerald Isaac Waters.