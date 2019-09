Merab tem treinado desde pequenino no Ensemble Nacional Georgiano com a sua parceira de dança, Mary. O seu mundo é repentinamente virado de cabeça para baixo quando o carismático e despreocupado Irakli chega e se torna tanto o seu mais forte rival, quanto o seu objeto de desejo. Neste cenário conservador, Merab terá que se libertar e arriscar tudo.

Candidato da Suécia à nomeação dos próximos Óscares na categoria de Filme Internacional, "And then We Danced" é realizado por Levan Akin, cineasta sueco de ascendência georgiana cujo trabalho lida frequentemente com questões de classe e género. As suas longas-metragens têm sido exibidas em importantes festivais de cinema como Tribeca, Cannes e Berlinale.

A sessão é no sábado, 21 de setembro, às 22h00, no cinema São Jorge. Repete na terça-feira (24), às 17h00.