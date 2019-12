O SAPO Mag apresenta em primeira mão o novo trailer de "Quem é que Manda Aqui?", uma das grandes apostas para o cinema em 2020.

Nesta comédia feminina, as melhores amigas Mia e Mel estão a viver um grande momento nas suas vidas enquanto gerem uma empresa de cosmética, que construíram a partir do nada. Infelizmente, elas atravessam alguns problemas financeiros e a perspetiva de receberem uma proposta de compra do maior titã da indústria de cosmética, Claire Luna, é demasiado tentadora para deixar passar ao lado e coloca em risco esta amizade de uma vida.

Esta história de "um negócio de beleza que está prestes a tornar-se feio" chega aos cinemas a 27 de fevereiro e junta os talentos de Tiffany Haddish e Rose Byrne, atrizes que muito têm brilhado no género, e ainda Salma Hayek, uma das maiores estrelas do cinema latino dos últimos 25 anos.

O elenco conta ainda com Billy Porter, Jennifer Coolidge, Ari Graynor, Natasha Rothwell, Jessica St. Clair e Karan Soni.