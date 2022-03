As sessões de cinema em solidariedade com a Ucrânia, organizadas pelo DocLisboa e o Cinema Ideal, que decorreriam a partir de sexta-feira, em Lisboa, foram canceladas, “por questões internas”, disse à Lusa fonte oficial do festival.

As sessões decorreriam no Cinema Ideal, até 30 de março, com as receitas de bilheteira a reverterem para uma associação que apoia o acolhimento de refugiados ucranianos em Portugal.

Contactado pela agência Lusa, Miguel Ribeiro, da direção do Doclisboa, disse que o programa foi cancelado no Cinema Ideal “por questões internas”, sem adiantar mais detalhes.

Entretanto, o DocLisboa anunciou hoje uma “angariação de fundos com a exibição do filme "The earth is blue as na orange", da realizadora ucraniana Iryna Tsilyk, a ter lugar no Museu do Aljube – Resistência e Liberdade”, também em Lisboa.

O filme será exibido em quatro sessões, nos dias 26 e 27 de março, às 11:00 e às 16:00, e as receitas de bilheteira revertem a favor da Associação Ukranian Refugees UAPT.

O filme de Iryna Tsilyk era um dos dois programados para serem exibidos no Cinema Ideal.