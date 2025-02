"Madame Web" foi o grande vencedor da 45.ª edição dos Golden Raspberry Awards, os prémios que distinguem anualmente o cinema muito mau.

Pior Filme, Pior Atriz para Dakota Johnson e Pior Argumento foram as distinções nos prémios popularmente conhecidos como os Razzies ou os "Óscares" dos piores, revelou a organização em comunicado enviado ao SAPO MAG.

Pior Sequela e Pior Duo foram os troféus com a framboesa dourada como símbolo (avaliado em 4,97 dólares, cerca de 4,78 euros, à cotação do dia) a que teve direito "Joker: Loucura a Dois", que liderava a corrida este ano com sete nomeações.

Para "A Batalha das Pop-Tarts", houve dois prémios: Pior Ator para Jerry Seinfeld e Pior Atriz Secundária para Amy Schumer.

A organização revelou ainda um Prémio de Redenção, destinado a um antigo nomeado ou premiado "que, desde então, foi fazer coisas melhores", atribuído a Pamela Anderson, que esteve entre as potenciais nomeadas para os Óscares por "The Last Showgirl" depois de ter sido eleita a Pior Nova Estrela de 1996 por "Barb Wire - Bela e Perigosa".

Tradicionalmente, os Razzies são anunciados no dia anterior à grande noite de Hollywood, que será no domingo, mas este ano foram antecipados e com uma boa justificação: nomeado para em seis categorias, o épico "Megalopolis" ganhou dois, Pior Ator Secundário para Jon Voight (também distinguido por outros filmes) e Pior Realização, que foi reconhecido e aceite com muito agrado por Francis Ford Coppola.

"Estou muito contente por aceitar o prémio Razzie em tantas categorias importantes para 'Megalopolis' e pela distinta honra de ser nomeado como o Pior Realizador, Pior Argumento e Pior Filme numa altura em que tão poucos têm a coragem de ir contra as tendências predominantes do cinema contemporâneo! Este mundo destroçado de hoje, onde as Artes recebem pontuações como se fossem luta livre profissional, optei por NÃO seguir as regras cobardes estabelecidas por uma indústria tão aterrorizada com o risco que, apesar do enorme conjunto de jovens talentos à sua disposição, pode não criar imagens que serão relevantes e vivas daqui a 50 anos" escreveu nas redes sociais o lendário cineasta de "O Padrinho" e "Apocalypse Now".

E acrescenta o depoimento em que agradece o prémio: "Que honra estar ao lado de um grande e corajoso cineasta como Jacques Tati, que se empobreceu completamente para fazer um dos fracassos mais queridos do cinema, 'PLAYTIME'! Os meus sinceros agradecimentos a todos os meus brilhantes colegas que se juntaram a mim para fazer a nossa obra de arte, 'MEGALOPOLIS', e lembremo-nos que as bilheteiras são apenas uma questão de dinheiro e, como a guerra, a estupidez e as políticas não têm um verdadeiro lugar no nosso futuro."

Os Razzies nasceram como um contraponto à série de prémios cheias de pompa da indústria cinematográfica e foram entregues pela primeira vez em 1981 num cinema de Los Angeles, mas raramente os visados os reconhecem.

Este ano, os "vencedores" foram escolhidos por 1217 membros do grupo irreverente formado por cinéfilos, críticos de cinema e pessoas ligadas à indústria cinematográfica americana, distribuídos por 49 estados dos EUA e cerca de 24 outros países estrangeiros.

PIOR FILME

"Borderlands"

"Joker: Loucura a Dois"

"Madame Web"

"Megalopolis"

"Reagan"

PIOR ATOR

Jack Black ("Dear Santa")

Zachary Levi ("Harold e o Lápis Mágico")

Joaquin Phoenix ("Joker: Loucura a Dois")

Dennis Quaid ("Reagan")

Jerry Seinfeld ("A Batalha das Pop-Tarts")

PIOR ATRIZ

Cate Blanchett ("Borderlands")

Lady Gaga ("Joker: Loucura a Dois")

Bryce Dallas Howard ("Argylle – Espião Secreto")

Dakota Johnson ("Madame Web")

Jennifer Lopez ("Atlas")

PIOR ATOR SECUNDÁRIO

Jack Black (só voz) ("Borderlands")

Kevin Hart ("Borderlands")

Shia LaBeouf (em drag) ("Megalopolis")

Tahar Rahim ("Madame Web")

Jon Voight ("Megalopolis", "Reagan", "Shadow Land" & "Strangers")

PIOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Ariana DeBose ("Argylle – Espião Secreto" e "Kraven, o Caçador")

Leslie Anne Down (como Margaret Thatcher) ("Reagan")

Emma Roberts ("Madame Web")

Amy Schumer ("A Batalha das Pop-Tarts")

FKA twigs ("O Corvo")

PIOR REALIZAÇÃO

S.J. Clarkson ("Madame Web")

Francis Ford Coppola ("Megalopolis")

Todd Phillips ("Joker: Loucura a Dois")

Eli Roth ("Borderlands")

Jerry Seinfeld ("A Batalha das Pop-Tarts")

PIOR DUO

Quaisquer duas personagens desagradáveis (mas principalmente Jack Black) de "Borderlands"

Quaisquer duas personagens sem piada de "Atores de Comédia" de ("A Batalha das Pop-Tarts")

Todo o elenco de "Megalopolis"

Joaquin Phoenix & Lady Gaga em "Joker: Loucura a Dois"

Dennis Quaid & Penelope Ann Miller (como “Ronnie e Nancy”) e, "Reagan"

PIOR REMAKE/EXPLORAÇÃO/SEQUELA

"O Corvo"

"Joker: Loucura a Dois"

"Kraven, o Caçador"

"Mufasa: O Rei Leão"

"Rebel Moon – Parte Dois: A Scargiver"

PIOR ARGUMENTO

"Joker: Loucura a Dois"

"Kraven, o Caçador"

"Madame Web"

"Megalopolis"

"Reagan"