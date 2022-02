Fui divulgado o primeiro trailer de "Elvis", o filme de Baz Luhrmann sobre a vida do rei do rock n' roll.

Elvis Presley é interpretado pelo ator e cantor Austin Butler, que entrou na série "The Shannara Chronicles" e teve pequenos papéis nos filmes "Os Mortos Não Morrem" e "Era Uma Vez em... Hollywood".

Com uma banda sonora de temas incontornáveis e muito technicolor, ou não fosse este um filme do realizador de "Moulin Rouge!", "Elvis" irá acompanhar a lenda desde a pobreza até se tornar um ícone global, um percurso em que foi determinante a complexa relação com o "Coronel" Tom Parker, o empresário que o descobriu em 1955 após assistir a uma das suas atuações e ficou conhecido na História como a sua "sombra sinistra", interpretado com muita caracterização e um forte sotaque por Tom Hanks.

Segundo a sinopse oficial, a história mergulha na complexa dinâmica entre Presley e Parker ao longo de 20 anos, desde o início da carreira de Presley até ao seu estrelato sem precedentes, contrastando com as mudanças culturais e a perda da inocência da América. No centro desta jornada está uma das pessoas mais importantes da vida de Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

"Elvis" será lançado exclusivamente nos cinemas a 23 de junho.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.