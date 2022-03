Matt Reeves, o realizador de "The Batman", acha que não conseguiria trabalhar dentro do Universo Cinematográfico Marvel.

Apresentando uma versão de vigilante nos seus primeiros anos da luta contra o crime e a entrar como um detetive no submundo de Gotham, Reeves está a ser elogiado pela originalidade da sua abordagem de Batman em relação aos filmes anteriores, com influências de filmes dos anos 1970 como "Os Incorruptíveis Contra a Droga" e "Taxi Driver", além do cinema de David Fincher.

Mas antes disso, o o-criador da série "Felicity" com J. J. Abrams já passara por "Nome de Código: Cloverfield" (2008), a versão norte-americana do sueco "Deixa-me Entrar" (2010), "Planeta dos Macacos: A Revolta" (2014) e "Planeta dos Macacos: A Guerra" (2017), deixando uma marca pessoal de autor mesmo dentro do sistema das grandes produções de Hollywood.

Por isso, o cineasta acredita que teria bastantes problemas em encaixar num modelo de cinema que exige uma continuidade e linha editorial como o da Marvel.

"Tenho muito respeito por Kevin Feige [presidente da Marvel] e também pelos cineastas. Mas para ser honesto, não sei como é que conseguiria entrar por esse mundo", contou à revista Variety.

"Tem de haver algum nível de descoberta para mim, em que tenha alguma liberdade para encontrar o meu caminho. Acho que me iria perder se tiver de entrar em algo que já está muito estabelecido. E acho que eles também não ficariam contentes comigo", acrescentou.

À revista, o realizador também disse que não sabe o que vai fazer a seguir, se a série baseada na personagem The Penguin ou um segundo Batman ou ambos.

Como Robert Pattinson (Batman), Zoë Kravitz (Catwoman), Paul Dano (The Riddler), Colin Farrell (The Penguin), Jeffrey Wright (comissário Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) e John Turturro (Carmine Falcone), "The Batman" já está nos cinemas.

