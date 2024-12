A Múmia vai regressar ao cinema a 17 de abril de 2026.

O anúncio foi feito nas redes sociais pela Blumhouse, o estúdio responsável por filmes de terror como "Foge", "O Telefone Negro", a recente trilogia "Halloween" e os recentes sucessos "M3GAN" e "Five Nights at Freddy’s – O Filme".

Foi ainda o estúdio que conseguiu relançar os monstros clássicos do cinema graças ao sucesso de "O Homem Invisível" em 2020, protagonizado por Elisabeth Moss, e que estreia "Lobisomem", com Christopher Abbott, a 16 de janeiro de 2025: ambos os filmes são de Leigh Whannell.

Ao contrário desses títulos lançados pela Universal Pictures, o novo projeto será em parceria com a New Line Cinema.

A outra informação revelada é que o argumento e realização foram confiados a Lee Cronin, o cineasta irlandês que causou impacto com o filme de terror "Evil Dead Rise – O Despertar" (2023).

Recorde-se que uma versão ambiciosa de "A Múmia" chegou aos cinemas no verão de 2017, com Tom Cruise e Sofia Boutella como uma ancestral princesa que despertava com toda a malevolência acumulada ao longo dos milénios.

O sucesso comercial deveria ser o 'pontapé de saída' para uma saga da Universal com monstros chamada "Dark Universe", que alinhava projetos à volta da Noiva de Frankenstein e o Homem Invisível, com Javier Bardem, Johnny Depp e provavelmente Angelina Jolie.

A realidade acabou por ser bem diferente: com várias alterações nos bastidores mais tarde denunciadas pelo realizador Alex Kurtzman, "A Múmia" afastou-se do género de terror para se tornar um título mais parecido com outros da carreira de Cruise e o fracasso comercial e artístico levou a que nunca mais se falasse dos planos para o "Dark Universe", levando a Universal a planear outra abordagem com recursos de produção mais modestos com a ajuda da Blumhouse.