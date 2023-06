O realizador português Paolo Marinou-Blanco iniciou esta semana a rodagem do filme "Sonhar com Leões", uma comédia negra sobre a eutanásia, contou o produtor Justin Amorim à agência Lusa.

“Sonhar com Leões” é a segunda longa-metragem do realizador Paolo Marinou-Blanco e as filmagens irão estender-se por seis semanas em Portugal, nomeadamente Barreiro, no distrito de Setúbal, Oeiras e Lisboa, e em Espanha.

O filme cruza os caminhos de duas pessoas que desejam morrer: Gilda, que já tinha tentado o suicídio, e Amadeu, que tem uma doença terminal.

Os papéis são interpretados pela atriz brasileira Denise Braga e pelo ator português João Nunes Monteiro, a quem se juntam ainda, no elenco, Victoria Guerra, Joana Ribeiro, Dinarte de Freitas, Sandra Faleiro, entre outros.

De acordo com Justin Amorim, da produtora Promenade, o filme tem um orçamento de dois milhões de euros, numa coprodução com Espanha e Brasil, e conta com apoio do Instituto do Cinema e Audiovisiual e da congénere brasileira, Ancine.

O filme dará origem ainda a uma minissérie de três episódios para a NOS Studios.

“Sonhar com Leões” também obteve apoio financeiro do programa europeu Eurimages e em 2021 foi premiado como “Projeto mais prometedor” no Black Nights Film Festival, em Talin, na Estónia.

Argumentista e realizador, Paolo Marinou-Blanco tem ascendência portuguesa, espanhola e grega, tem formação académica em Filosofia, História, Literatura Francesa, Cinema e Televisão.

Nos Estados Unidos, fez várias curtas-metragens e estagiou com o realizador norte-americano Spike Lee e com o diretor de fotografia uruguaio César Charlone, antes de avançar para a primeira longa-metragem, “Goodnight Irene”, de 2008.

De acordo com a produtora Promenade, Paolo Marinou-Blanco tem trabalhado também como argumentista nos Estados Unidos, em Portugal e no Brasil.