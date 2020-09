O aclamado realizador Xavier Dolan tem medo que os cinemas mudem para sempre por causa da pandemia e neles deixem de ter lugar muitos filmes, nomeadamente aqueles que tem feito ao longo da carreira.

Aos 30 anos, o "enfant terrible" do cinema canadiano estreou-se com "Como Matei a Minha Mãe" (2009) e em menos de uma década acumulou um currículo impressionante e premiado, nomeadamente no Festival de Cannes, graças a títulos como "Laurence Para Sempre" (2012), "Tom na Quinta" (2013) e "Mamã" (2014).

Numa entrevista recente, Xavier Dolan revelou estar a trabalhar em três projetos bem diferentes, desde uma minissérie a um filme de terror no final do século XIX e um drama social.

Mas acrescentou, "por agora, o que vem a seguir é isto: esperar que o mundo se sinta melhor para que seja permitido fazer filmes como devemos; de mãos dadas".