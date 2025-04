Em novembro de 2023, o Universo Cinematográfico Marvel (MCU, pela sigla original) viu-se numa posição inédita em 15 anos, 32 filmes e 30 mil milhões de dólares nas bilheteiras: o primeiro "flop" a sério.

Títulos como "Eternals" (2021) e "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" (2023) foram desilusões ou mesmo fracassos comerciais, mas só no final do seu percurso pelos cinemas: "As Marvels" foi diferente pois tratou-se do primeiro filme a falhar logo no arranque, tornando-se a pior estreia da história do MCU.

Quando se fizeram as contas da passagem pelo grande ecrã, a sequela que juntou Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani tornou-se o menos rentável dos 33 filmes do MCU, com 206 milhões de dólares, e o primeiro e único a não chegar aos 100 milhões nas bilheteiras da América do Norte.

Fazer o filme foi uma experiência muito diferente do que tinha imaginado a realizadora, que disse recentemente que sempre quis fazer um filme da Marvel porque “era uma grande 'nerd' das bandas desenhadas" desde a infância, mas descobriu que “entrou num sistema” com o estúdio.

Nia DaCosta com a aatriz Iman Vellani numa sessão especial de "As Marvels" a 9 de novembro de 2023

“Eles tinham uma data [de estreia] e estavam a preparar certas coisas, e nós só temos de abraçar o processo de forma intensa”, disse Nia DaCosta durante uma conversa com a cineasta Kate Dolan no recente festival de argumentos Storyhouse, que decorreu em Dublin (via Deadline).

E acrescentou: "A maneira como eles fazem estes filmes é muito diferente da maneira como, idealmente, eu faria um filme, portanto só precisamos de nos concentrar no processo e esperar que corra bem. Desta vez não correu bem, mas temos de confiar na máquina".

A realizadora foi mais incisiva sobre a experiência, descrevendo "um certo momento em que pensei, ‘Ok, este não será o filme que apresentei ou mesmo a primeira versão do filme que filmei’, portanto percebi que isto agora é uma experiência e uma lição de aprendizagem e realmente torna-nos mais fortes como cineastas em relação à nossa capacidade de navegar.”

Foi ainda uma experiência que a levou a falar com a sua equipa e dizer que o seu próximo projeto tinha de ser um que escreveu há vários anos, "porque isto não está a ser gratificante como preciso que seja”: uma reimaginação da famosa peça de teatro "Hedda Gabler", de Henrik Ibsen.

A realizadora revelou que esse filme com Tessa Thompson, Imogen Poots, Tom Bateman, Nina Hoss e Nicholas Pinnock, deve estrear em outubro. Também já rodou o segundo filme da nova trilogia de 'zombies' planeada por Danny Boyle e Alex Garland, que arranca com "28 anos Depois" a 19 de junho.

