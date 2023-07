Greta Gerwig é a escolha da Netflix para fazer uma nova versão de "As Crónicas de Nárnia".

A realizadora do muito aguardado "Barbie" (estreia dia 20 nos cinemas), que também é atriz e foi nomeada para os Óscares com "Lady Bird" (2017) e "Mulherzinhas" (2019), tem um contrato para fazer "pelo menos" dois filmes baseados na saga de C.S. Lewis.

Um perfil da The New Yorker sobre vários projetos confirmou os rumores que circulavam por Hollywood há vários meses.

"A ambição dela não é ser a maior realizadora mulher, mas ser uma grande realizadora de estúdio. E 'Barbie' era um pedaço de propriedade intelectual que lhe foi ressonante", explicou o agente de Greta Gerwig sobre o trabalho de ambos para "de forma muito consciente, construir uma carreira".

A realizadora também disse que o filme com Margot Robbie e Ryan Goosling, que fez tanto para os que gostam como os que detestam a Barbie, será muito provavelmente o último da sua carreira sobre um brinquedo.

"Teria que ser algo que tivesse algum estranho atrativo para mim, que parecesse ir até à medula. Não sei se existe uma boneca que enfureça tanto as pessoas", explicou.

"As Crónicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa"

Foi em 2018 que a Netflix chegou a acordo com a The C.S. Lewis Company para produzir filmes e séries baseados na saga de sete livros "As Crónicas de Nárnia".

Ao cinema chegou "As Crónicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa" (2005), uma versão da Disney com Liam Neeson como a voz do leão Aslan e ainda Tilda Swinton e James McAvoy.

O sucesso levou a duas sequelas, com menos impacto comercial, "Príncipe Caspian" (2008), ainda na Disney, e "A Viagem do Caminheiro da Alvorada" (2010), já no estúdio Fox, acabando por ser cancelados os planos para adaptar os outros livros.