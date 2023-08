Em abril de 2023, James Gunn, realizador dos filmes "Guardiões da Galáxia" tornou-se a personalidade mais importante de Hollywood a admitir que existe um cansaço do grande público com os super-heróis no cinema.

"Acho que não tem nada a ver com os super-heróis. Tem a ver com o tipo de histórias que andam a ser contadas e se se perde o foco no que interessa, que é a personagem", disse na altura à revista Rolling Stone aquele que se tornou um dos novos presidentes executivos da rival da Marvel, a DC Studios.

Agora, a principal responsável pelo próximo filme do Universo Cinematográfico Marvel [MCU, pela sigla original] admite que o género está a passar por um momento delicado.

"Acho absolutamente que existe a fadiga com os super-heróis", disse à revista britânica Total Film Nia DaCosta, realizadora de "As Marvels" e a primeira mulher afro-americana à frente de uma grande produção do MCU, no culminar de um percurso meteórico iniciado há cinco anos com um pequeno filme do circuito independente chamado "Little Woods" (2018, inédito nos cinemas portugueses) e de que faz ainda parte uma nova versão do icónico filme de terror "Candyman".

A realizadora acredita que a sequela de "Capitão Marvel" (2019) e também de "Ms. Marvel", a minissérie do Disney+, irá contrariar o cansaço pelo contraste.

"A grande diferença em relação aos outros filmes do MCU até agora é que é realmente maluco e pateta. Os mundos para onde vamos neste filme são completamente diferentes dos outros que se viram no MCU. Mundos luminosos que nunca se viram antes", explicou.

O 33.º filme do Universo Cinematográfico junta Capitão Marvel (Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Ms. Marvel (Iman Vellani) como a equipa cósmica que fará frente à ameaça de uma nova vilã chamada Dar-Benn (Zawe Ashton).

"Carol Danvers, também conhecida como Capitão Marvel, recuperou a sua identidade da tirania Kree e vingou-se da Inteligência Suprema. Mas, consequências imprevisíveis levam Carol a carregar o fardo de um universo desestabilizado. Quando os seus deveres a enviam para uma fenda espacialanómala ligada a um revolucionário Kree, os seus poderes interligam-se com os da super-fã de Jersey City, Kamala Khan, também conhecida como Ms. Marvel; e com os da Capitão Monica Rambeau, agora uma astronauta S.A.B.E.R. 'As Marvels', um trio improvável, precisa unir-se e aprender a trabalhar em conjunto para salvar o universo", destaca a sinopse oficial.

Ainda com Samuel L. Jackson e Park Seo-joon, a estreia nos cinemas de "As Marvels" está anunciada para 9 de novembro.

TRAILER LEGENDADO.