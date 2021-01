Tom Holland voltou a trabalhar com os irmãos Anthony e Joe Russo de "Vingadores", mas o resultado fica muito longe de Peter Parker ou o Homem-Aranha.

O trailer do filme "Cherry" divulgado pela Apple revela um ator muito diferente do mundo dos super-heróis, a consumir drogas e a roubar bancos, ainda que de forma educada.

A história baseia-se na história verídica de Nico Walker contado no seu livro de 2018, a de um jovem do Ohio que desiste na universidade para servir como médico do exército no Iraque, regressando a casa com um caso muito sério de stress pós-traumático que descarrila para a toxidependência. Com más companhias e falta de dinheiro, a solução passa por assaltar bancos para continuar a sustentar os seus vícios, destruindo a relação com a mulher que sempre o apoiou.

Contado em registo de humor negro, “Cherry” junta ainda no elenco Ciara Bravo, Jack Reynor, Michael Rispoli, Jeff Wahlberg, Forrest Goodluck e Michael Gandolfini.

A tempo de se qualificar para os Óscares, o filme será lançado em alguns cinemas dos EUA a 26 de fevereiro antes de chegar à Apple TV+ a 12 de março.

VEJA O TRAILER.