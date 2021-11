Com 385.748 bilhetes vendidos, "007: Sem Tempo Para Morrer" tornou-se o filme mais visto nos cinemas portugueses desde que começou a pandemia, em março de 2020.

Lançado a 30 de setembro, o quinto e último filme de Daniel Craig como James Bond conseguiu ultrapassar "Velocidade Furiosa 9", que estreou no final de julho e liderava a lista com 376.755 espectadores.

Para ultrapassar a saga liderada por Vin Diesel foi decisiva a popularidade que continua a ter o filme sobre o espião com licença para matar: ao quinto fim de semana, levou às salas 24.464 espectadores, de acordo com os números oficiais do Instituto do Cinema e do Audiovisual.

Dependendo das estreias de filmes americanos e da própria evolução da pandemia, a afluência aos cinemas portugueses tem sido de altos e baixos depois dos encerramentos entre meados de março e 31 de maio de 2020 e de 15 de janeiro a 18 de abril de 2021.

Os outros filmes que levaram mais portugueses de volta às salas desde que começou a pandemia e ultrapassaram os 100 mil espectadores foram "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" (175.409 espectadores), "O Esquadrão Suicida" (162.090), "Venom: Tempo de Carnificina" (149.073), "Tenet" (147.810), "Viúva Negra" (127.361), "D'Artacão e os Três Moscãoteiros - O Filme" (123.767), "Boss Baby: Negócios de Família" (110.813), "After - Depois da Verdade" (107.183), "Free Guy: Herói Improvável" (104.269) e "Patrulha Pata: O Filme" (102.053).