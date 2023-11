A Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP) vai “dar um passo em frente” após a Cinemateca Portuguesa ter anunciado que vai disponibilizar centenas de filmes aos equipamentos da rede, disse hoje o diretor-geral das Artes.

“Há dias, a Cinemateca anunciou em Lisboa que digitalizou centenas de filmes do património fílmico português e que os vai colocar à disposição da RTCP, o que quer dizer que ao nível da oferta de cinema o panorama vai mudar completamente”, afirmou o diretor-geral das Artes, Américo Rodrigues.

“Nós, por missão, dedicamo-nos às artes performativas, o teatro, a dança, a música, as artes visuais, mas estes equipamentos agora vão dar um passo em frente que é a programação de cinema, cinema de qualidade”, acrescentou.

Américo Rodrigues, que falava à agência Lusa em Portalegre, à margem da terceira conferência da RTCP, explicou que a Cinemateca Portuguesa vai disponibilizar “no início” obras do cinema português, cabendo depois aos equipamentos da RTCP a possibilidade de selecionar os filmes que estão digitalizados.

“O cinema vai ter aqui também uma divulgação que nunca teve oportunidade de ter em Portugal e quem garante isto são estes teatros municipais”, alertou.

No relatório do Orçamento do Estado para 2024 é referido que a Cinemateca Portuguesa vai promover a circulação de cópias digitais de filmes portugueses “ao longo de 12 meses, em 12 localidades de todas as regiões do território português”, em parceria com outras tantas entidades locais com capacidade de projeção de filmes em alta definição.

“Este programa tem em vista divulgar o património cinematográfico português, combatendo assimetrias regionais no seu acesso”, lê-se no documento.

O relatório explica ainda que se trata de uma iniciativa que “beneficia das possibilidades criadas” por duas medidas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), nomeadamente a “digitalização de mil filmes” da Cinemateca Portuguesa e a “aquisição de equipamentos de projeção digital de cinema e de vídeo” para cineteatros e centros de arte contemporânea.