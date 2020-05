Na segunda-feira (11), o ator Josh Gad (a voz de Olaf nos filmes "Frozen) organizou um encontro virtual com a "família" cinematográfica de uma saga dos anos 1980 que marcou gerações de espectadores: "Regresso ao Futuro".

O segundo episódio da iniciativa "Reunite Apart" [Reunidos à distância], que ajuda a recolher doações para apoiar instituições de caridade durante a COVID-19 (o primeiro foi com os atores de "Os Goonies") juntou praticamente todas as pessoas principais que estiveram envolvidas na trilogia: os criadores Bob Gale (argumentista) e Robert Zemeckis (argumentista e realizador), o compositor Alan Silvestri, o músico Huey Lewis (que escreveu e interpretou a canção "The Power Of Love") e os atores Michael J. Fox (Marty McFly), Christopher Lloyd ("Doc" Brown), Lea Thompson (Lorraine Baines-McFly), Mary Steenburgen (que entrou na terceira parte como Clara, a futura esposa de Doc Brown), Elisabeth Shue (foi Jennifer Parker, o único amor de Marty, na segunda e terceira partes) e até, após os créditos, Claudia Wells (Jennifer no primeiro filme).

Apesar do sucesso (mais de 1,2 milhões de visualização ao quarto dia), não passou despercebida aos fãs uma ausência de peso: Thomas Wilson, o intérprete do inesquecível vilão Biff Tannen.

Esta quinta-feira (14), Josh Gad foi contactado durante uma sessão de "telefonemas de fãs" por um homem agressivo e claramente instisfeito de máscara e óculos escuros que, logo no início, lhe chamou "butthead" [que foi traduzido por "fedelho", "anormal" e "idiota" nos filmes].

"A melhor personagem no filme, de longe, não estava em lado nenhum", reclamou o "fã" num tom que parecia muito familiar.

Para que não restassem dúvidas que era o "próprio" Biff Tannen, antes de cortar abruptamente a ligação ainda houve para ouvir frases emblemáticas como "Make like a tree, and get out of here" ["Porque é que não se sacode como as árvores e desaparece", do segundo filme], e "Say hi to your mom for me" ["Dá cumprimentos meus à tua mãe", do primeiro].

VEJA O EXTRA DO ENCONTRO VIRTUAL.



VEJA O ENCONTRO VIRTUAL.



VEJA A INTERPRETAÇÃO DE "THE POWER OF LOVE" PELOS ARTISTAS DO MUSICAL INSPIRADO PELOS FILMES.