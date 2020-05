Após juntar os atores e outros convidados ligados de "Os Goonies", o ator Josh Gad (a voz de Olaf nos filmes "Frozen) realizou um segundo encontro virtual com os responsáveis por uma saga também dos anos 1980 que marcou gerações de espectadores: "Regresso ao Futuro".

O segundo episódio da iniciativa "Reunite Apart" [Reunidos à distância], que ajuda a recolher doações para apoiar instituições de caridade durante a COVID-19, começou por juntar Michael J. Fox (Marty McFly) e Christopher Lloyd ("Doc" Brown) e logo a seguir Lea Thompson (Lorraine Baines-McFly).

Após uma primeira viagem à memória dos três filmes, Josh Gad juntou os criadores da saga, o argumentista Bon Gale e ao realizador Robert Zemeckis, altura apropriada para recriar algumas cenas e renovar a promessa de não fazer "Regresso ao Futuro 4".

O debate não se centrou apenas no primeiro filme de 1985, mas também nas sequelas, pelo que se juntou à conversa Mary Steenburgen (que entrou na terceira parte como Clara, a futura esposa de Doc Brown) e Elisabeth Shue (foi Jennifer Parker, o único amor de Marty, na segunda e terceira partes).

A família "Regresso ao Futuro" deste encontro virtual completou-se com Alan Silvestri, o compositor da inesquecível banda sonora, e Huey Lewis, que escreveu e interpretou a canção "The Power Of Love".

Para fazer algumas perguntas sobre os filmes juntou-se o grande fã J.J. Abrams e o programa fechou com a atuação de "The Power of Love" pelos artistas do musical inspirado pelo filme.

Após os créditos, uma surpresa: a entrada de Claudia Wells, a Jennifer no primeiro filme, que deixou uma mensagem especial.

