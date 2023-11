"Renaissance: A Film by Beyoncé" chega às salas de cinema portuguesas no dia 1 de dezembro. Os bilhetes já se encontram à venda.

O filme-concerto centrado na digressão da cantora norte-americana vai ser exibido nos cinemas UCI e NOS. Os horários e preços podem ser consultados nos sites das salas de cinema.

"Renaissance: A Film by Beyoncé" retrata a viagem da "Renaissance World Tour", uma digressão mundial que contou com 56 concertos, em 39 cidades e 12 países.

À semelhança de Taylor Swift, o filme também a vencedora de 32 prémios Grammy vai trabalhar diretamente com a AMC, a maior exibidora de salas da América do Norte, sem excluir o lançamento dos rivais, mas evitando a distribuição dos estúdios de cinema tradicionais.

"Renaissance: A Film by Beyoncé" acompanha desde o espetáculo de abertura em Estocolmo, na Suécia, até à grande final na cidade do Kansas, EUA, no sábado, 30 de setembro:a digressão foi vista por 2,7 milhões de fãs e arrecadou mais de 500 milhões de dólares.

A expectativa é que não consiga as receitas de estreia de "Taylor Swift: Eras Tour".