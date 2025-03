A saga "Resident Evil" resiste a todos os ventos e marés.

Um oitavo filme foi oficialmente anunciado com Zach Cregger como realizador e será outro regresso às origens, tal como o anterior, "Resident Evil: Raccoon City", que chegou aos cinemas em 2021.

Ainda sem título oficial ou elenco anunciado, a Sony já o programou na agenda de estreias: 18 de setembro de 2026, uma data com potencial comercial que revela o entusiasmo do estúdio com o projeto.

Segundo o Deadline, estão em segredo os pormenores do argumento de Cregger, coescrito com Shay Hatten (que assinou o terceiro e quarto filmes da saga "Johnh Wick" e ainda o spin-off "Ballerina"), mas trata-se de um regresso às "raízes de terror do jogo original da Capcom".

“Há décadas que sou um fã fanático destes jogos e poder dar vida a este título incrível é uma verdadeira honra”, disse o realizador à publicação especializada.

Após seis filmes entre 2002 e 2017 liderados por Milla Jovovich, a saga regressou às origens com "Resident Evil: Raccoon City" em 2021, realizado por Johannes Roberts (conhecido em Portugal por "47 Metros de Terror" e a sequela "47 Metros: Medo Profundo") e com um elenco liderado por Kaya Scodelario (dos filmes "Maze Runner").

O filme recriava a experiência visceral dos dois primeiros videojogos, colocando a história numa noite decisiva na cidade fictícia Raccoon City em 1998, mas os resultados de bilheteira foram mornos pois os cinemas ainda sofriam o impacto da pandemia.

No entanto, os filmes "Resident Evil" acabam por ser rentáveis nas diferentes fases de lançamento dado o orçamento relativamente baixo para os padrões da indústria: uma média de 45 milhões de dólares.

Até agora, os sete filmes renderam 1,27 mil milhões de dólares, sendo a saga independente de terror mais lucrativa produzida na Europa e o maior sucesso comercial nas adaptações de videojogos, embora só ligeiramente à frente dos três filmes "Sonic" (1,21 mil milhões).

Houve ainda uma série na Netflix com oito episódios em 2022, mas foi cancelada após a primeira temporada.