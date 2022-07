Os adoráveis Mínimos e o estúdio Universal Pictures conseguiram o sucesso que escapou a "Buzz Lightyear” e à Pixar há algumas semanas: confirmar o regresso em força de pais e filhos na era da pandemia para encher os cinemas.

"Mínimos 2: Ascensão de Gru" deverá arrecadar 202,2 milhões de dólares das bilheteiras na sua estreia global até domingo, um valor que junta as estreias em 61 mercados, incluindo EUA, Grã-Bretanha, Portugal, Espanha, Alemanha, Austrália, Brasil e México.

As receitas irão crescer ainda mais nas próximas semanas com as aberturas em mercados importantes como a França, Itália, Coreia do Sul e Japão.

O fenómeno foi internacional e nos EUA ainda mais: o novo filme deverá ter arrecadado 108,5 milhões de dólares nos primeiros três dias, ficando apenas ligeiramente abaixo dos 115 de "Mínimos" em 2015, tornando-se a nona maior estreia estreia de sempre para um filme de animação.

Com o 4 de julho desta segunda-feira, as receitas nos EUA devem subir para os 127,9 milhões de dólares, batendo o recorde dos 115,9 de "Transformers 3" no mesmo fim de semana prolongado de 2011.

O valor quase duplica as projeções dos analistas para os quatro dias, que ficavam por uns muito mais modestos 70 a 80 milhões de dólares.

Embora a estreia fora nos EUA esteja cerca de 13% abaixo do arranque do primeiro "Mínimos" em 2015 e 3% em relação a "Gru- O Maldisposto 3" em 2017, não se irão ouvir queixas do estúdio Universal Pictures: incluindo os valores do 4 de julho americano, as receitas da estreia mundial ficam pelos 221,6 milhões, quando as projeções apontavam para 150 milhões.

O 4 de julho também favoreceu outros filmes em exibição nos EUA, principalmente "Top Gun: Maverick", que ficou em segundo lugar com uns impressionantes 26 milhões (três dias) ao sexto fim de semana. A sequela já vai nos 570,9 milhões no mercado americano (o maior sucesso de 2022) e 1,14 mil milhões a nível mundial.

Em terceiro lugar, "Elvis" também beneficia do regresso de espectadores mais velhos aos cinemas: o filme sobre o rei do Rock & Roll arrecadou 19 milhões ao segundo fim de semana e tem um total de 67,5 milhões nos primeiros 10 dias nos EUA e 113,5 a nível global.

"Mundo Jurássico: Domínio" juntou mais 15,6 milhões ao quarto fim de semana, para um total de 331,7 milhões nos EUA e 821 milhões em todo o mundo, tornando-se apenas o quarto filme de Hollywood a conseguir esse valor na era da pandemia.